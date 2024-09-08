ЦИК за три дня отразил 150 тысяч хакерских атак

На ресурсы Центризбиркома совершено около 150 тысяч хакерских атак за три дня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее данным, 3 тыс. атак имели "воздействие высокого уровня критичности". При этом общее количество атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования "низкое в этот раз": менее 5 тыс, сообщает Коммерсант.

Памфилова охарактеризовала условия проведения Единого дня голосования как "экстраординарные, экстремальные, неординарные", при этом ЦИК получил минимальное количество сообщений о нарушениях процедуры проведения выборов.

В России продолжается основной день голосования на сентябрьских выборах. Жителям 83 регионов страны предстоит избрать 35 тысяч представителей власти. Губернаторов выберут в 21 регионе страны.