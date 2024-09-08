Выборы на Камчатке и Сахалине завершились

Избирательные участки закрылись в Камчатском крае и на Сахалине. Голосование завершилось в 11.00 мск.

По сообщению Интерфакса, жалоб и нарушений не зафиксировано. В Сахалинской области сегодня прямым голосованием выбирали губернатора, а на Камчатке прошли довыборы депутата Законодательного Собрания четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №11 и выборы муниципального уровня.

Отметим, что по явке избирателей на выборах высших должностных лиц лидирует Кемеровская область - Кузбасс, там явка почти 60%, а также республика Башкортостан с явкой 55%, такие данные привела глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По итогам двух дней голосования на довыборах депутатов Госдумы в трех регионах по явке - 40% - лидирует Брянская область.