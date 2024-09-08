Дума Югры утвердила Кухарука главой округа

Руслан Кухарук стал главой Югры. В округе губернатор назначается решением местной думы.

Его кандидатуру поддержали 33 парламентария из 36, присутствующих на заседании. За депутатов окружной думы Алексея Савинцева (КПРФ) и Михаила Сердюка ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду"), претендовавших на пост губернатора, проголосовали три и ноль парламентариев соответственно, передает Коммерсант-Урал.

"В моем выступлении и выступлениях других кандидатов поднимались вопросы, которые волнуют жители Югры, предлагались пути их решения, звучали стратегические планы по развитию нашего региона. Считаю, что многими позициями стоит руководствоваться при управлении округом. Задачи стоят масштабные и серьезные. Уверен, их решение, преодоление вызовов, движение региона вперед, возможно только в одной команде, работая для людей. Большое спасибо", — сказал Кухарук.

Напомним, 30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры. Новый глава региона попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации.