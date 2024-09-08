Астраханцы могут проголосовать на выборах сегодня с 08.00 до 20.00

С 6 по 8 сентября в Астраханской области проходят выборы губернатора, депутата в областную Думу и глав муниципальных образований.

По итогам двух дней голосования своим избирательным правом воспользовались более 248 тысяч астраханцев. Всего в областном избиркоме зарегистрировано свыше 710 тысяч избирателей.

Граждане, которые ещё не успели проголосовать, смогут это сделать сегодня 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.