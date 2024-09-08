На Моргенштерна завели новое дело

На рэпера Моргенштерна завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Ранее столичная прокуратура установила, что признанный иноагентом Алишер Моргенштерн был дважды в течение года привлечен к административной ответственности публикацию сообщений в соцсетях без маркировки, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и продолжает это делать.

Моргенштерна признали иностранным агентом летом 2022 года. Согласно сводке министерства, рэпер получал иностранное финансирование из Израиля и Украины.

Кроме того, в отношении рэпера Алишера Моргенштерна возбуждено несколько дел о пропаганде наркотиков. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн в интернете торгует наркотиками. После этого обвинения рэпер покинул Россию.