Порядка 20 хакерских атак совершено на систему голосования за ночь

За ночь неизвестные совершили порядка 20 хакерских атак на систему голосования в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев на брифинге.

Москвичи на сентябрьских выборах голосуют за депутатов городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут выбирают муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.