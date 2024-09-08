На Байконуре начали готовить к старту космический корабль Союз для экипажа из трех космонавтов

На стартовый стол 31-ой площадки космодрома Байконур установлена ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-26", сообщает Роскосмос.

Ракету доставили на площадку и установили вертикально, после чего специалисты космодрома продолжили готовиться к запуску.

Пуск запланирован на 11 сентября в 19:23:20 по московскому времени. "Союз" доставит на МКС экипаж 72-ой длительной экспедиции, в который входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.

Сейчас на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон, прибывшие на МКС на российском космическом корабле "Союз МС", и экипаж миссии Crew-8 - космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Кроме того, на МКС продолжают находиться прибывшие в начале июня в рамках тестового полета нового американского многоразового корабля Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.