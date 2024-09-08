Основной день осенних выборов стартовал в России

В России стартовал основной день голосования на сентябрьских выборах. Жителям 83 регионов страны предстоит избрать 35 тысяч представителей власти.

Губернаторов выберут в 21 регионе страны. Из них прямые выборы проходят в республике Алтай, Астраханской области, Башкирии, Волгоградской, Вологодской областях, Забайкалье, Калмыкии, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской областях, в Санкт-Петербурге, Самарской, Сахалинской областях, на Ставрополье, в Тульской области, Хабаровском крае и в Челябинской области.

Непрямые выборы, где главу региона утвердит парламент, проходят в Ингушетии, КБР, Крыму и Югре.

Депутатов Госдумы выбирают от Брянской и Ростовской областей, а также Хакасии.

Прямые выборы мэров пройдут в Абакане и Анадыре. Депутатов местных дум выберут на Алтае, в Брянской, Волгоградской областях, КБР, КЧР, Крыму, в Марий Эле, Москве, Севастополе, Татарстане, Туве, Тульской области и Хабаровском крае.