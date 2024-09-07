К завершению 2 дня голосования на выборах губернатора Астраханской области проголосовали более 248 тысяч избирателей

По данным Астраханской областной избирательной комиссии, на 20:00 7 сентября 2024 года в Астраханской области в голосовании приняли участие 248,170 человек, что составляет 34,97 % от общего количества избирателей региона.

Всего в список областного избиркома включено 710,563 избирателя.

Напомним, трехдневные выборы губернатора, депутата в областную Думу и глав муниципальных образований в Астраханской области проходят с 6 по 8 сентября.

Завтра, 8 сентября избирательный участки вновь откроются с 08.00.