Гимн Астраханской области впервые был исполнен в рамках финального концерта Всероссийского фестиваля школьных хоров

Гимн Астраханской области был исполнен на Соборной площади участниками всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».

Почетным гостем мероприятия стал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Фестиваль «Поют дети России» проходил в Астрахани с 29 августа по 8 сентября. В нём приняли участие 18 хоровых коллективов, в составе которых 400 ребят из разных регионов страны. Одним из лауреатов первой степени стал астраханский хор православной гимназии «БоголепЪ».

Победителей поздравил Игорь Бабушкин.

«Третий год подряд в Астраханской области проходит финал всероссийского фестиваля школьных хоров. Проект активно развивается и приобщает подрастающее поколение к богатой культуре и духовно-нравственным ценностям. Благодарю организаторов и наставников за воспитание настоящих патриотов России», — сказал Игорь Бабушкин.

Губернатор подчеркнул, что за свою девятилетнюю историю фестиваль «Поют дети России» объединил более 900 тысяч юных вокалистов.