Лариса Долина: Следствие по делу о мошенничестве с квартирой в самом разгаре

Певица Лариса Долина, обманутая аферистами при продаже квартиры, сообщила, что следствие по делу о мошенничестве в самом разгаре.

"Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению", — сказала журналистам певица на избирательном участке.

"Настрой боевой", — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее Долина рассказывала, что у нее обманом выманили квартиру и деньги – почти 200 млн рублей. По делу о мошенничестве задержана 53-летняя женщина-курьер. Она забрала у певицы часть денег и перевела мошенникам.

По словам полицейских, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате Долину склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. На квартиру знаменитости наложен арест.