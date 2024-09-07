Немецкие истребители отработали приземление в 180 км от границы РФ

Немецкие истребители Eurofighter в Финляндии отработали приземление на короткой дистанции в 180 км от границы с Россией, сообщила газета Bild.

Три немецких самолета из 71-й тактической эскадрильи ВВС Германии отработали несколько заходов на посадку на проселочную дорогу у деревни Хосио.

По информации издания, в общей сложности в хода маневра были переброшены 30 солдат бундесвера, а также пять самолетов: три истребителя Eurofighter и два военно-транспортных самолета А-400М.

На время учений самолеты размещены на авиабазе в Рованиеми. Расстояние от нее до российской границы составляет всего 147 км, пишет ТАСС.

Напомним, Финляндия вошла в НАТО больше года назад, в апреле 2023 года. В августе 2024 года финские СМИ сообщали, что бронетанковая бригада НАТО численностью 4-5 тысяч человек появится в Финляндии. Бригада будет подчиняться штабу НАТО, который планируется разместить в финском городе Миккели в 140 километрах от границы с Россией. В ее состав войдут шведские и норвежские военнослужащие.