На 15.00 второго дня голосования в Астраханской области явка составила 29.38%

По данным Астраханской областной избирательной комиссии, на 15:00 7 сентября 2024 года в Астраханской области в голосовании приняли участие 208,548 человек, что составляет 29,38% от общего количества избирателей региона. Всего в список областного избиркома включено 710,563 избирателя.

Трехдневные выборы губернатора, депутата в областную Думу и глав муниципальных образований в Астраханской области проходят с 6 по 8 сентября.

Всего в регионе работают 580 избирательных участков. За легитимностью проведения процесса следят более двух тысяч сотрудников центра по общественному наблюдению за выборами.