Путин и Собянин открыли первый участок новой Троицкой линии метро

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в открытии ряда новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятие приурочено ко Дню города столицы. В церемонии запуска также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, президент России и мэр Москвы приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии Московского метрополитена. Запуск движения на ее первом участке длиной 8,3 километра с четырьмя станциями ("Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская") позволит улучшить транспортное обслуживание более 800 тысяч человек и снизить нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метрополитена, а также на прилегающую улично-дорожную сеть: Ленинский проспект, проспект Вернадского, Профсоюзную улицу.

Также открыт кампус МГТУ им. Баумана и Кинопарк "Москино".

Кроме того, президент принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье" по случаю 877-й годовщины основания Москвы.

"Златоглавая и величавая Москва была и остается сердцем России. Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности", - сказал Путин в поздравительной речи.

Глава государства добавил, что можно гордиться тем, что создано в Москве на сегодняшний день.