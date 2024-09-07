Два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в Подмосковье

Два человека погибли в результате пожара на многоуровневой парковке в подмосковном поселке Лесной Городок в районе Одинцово.

По информации МЧС, возгорание локализовано на площади 713 квадратных метров. Сгорело более 20 машин.

Предварительная причина пожара — взорвавшийся газовый баллон в одной из машин, пишет Mash. Со слов очевидцев, мужчина ремонтировал автомобиль и неудачно задел баллон. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.