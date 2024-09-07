Бастрыкин поручил доложить информацию о клубе в Перми, где подросткам продавали наркотики

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о продаже алкоголя и наркотиков несовершеннолетним в ночном клубе в Перми.

Как сообщает региональное управление СК, по данным из соцсетей, лица "неславянской внешности" открыли ночное заведение по улице Николая Островского, в котором организовали продажу алкогольной продукции и наркотических средств несовершеннолетним.

Кроме того, владельцы заведения якобы вступают в интимную связь с посетительницами, пользуясь их беспомощным состоянием.

Пермские следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в СКР сообщили, что в России втрое возросло число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами. В ведомстве подчеркнули, что в последнее время приезжие нередко демонстрируют "негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов". Бастрыкин отметил, что преступления происходят при попустительстве ответственных должностных лиц в сфере миграции.