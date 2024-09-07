В ЕР поддержали идею запретить мигрантам перевозить семьи в Россию

Предложение фракции ЛДПР об установлении запрета на въезд семьям мигрантов заслуживает особого внимания, заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

"Это запрос наших избирателей", - отметил депутат. Его слова приводятся в Telegram-канале фракции "Единая Россия".

19 августа группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение проект закона, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.