Министр транспорта объяснил рост стоимости авиабилетов повышенным спросом

Стоимость авиабилетов в России в первой половине 2024 года увеличилась почти на 20%, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Причиной, по его мнению, стал повышенный спрос.

"Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов", - сказал Старовойт РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

В среднем, по данным ФАС, цена за перелет на сегодняшний день составляет 9150 рублей.

В августе российские авиаперевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на авиакеросин и рисках его локального дефицита в стране. Отмечалось, что расходы на топливо могут отразиться на доступности перелетов.

В июле министр транспорта Роман Старовойт заявил, что сильного удорожания авиабилетов в России не будет.