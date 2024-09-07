В Астраханской области продолжается голосование, открыты 580 избирательных участка

В Астраханской области продолжается голосование на выборах.

С 6 по 8 сентября в Астраханской области проходит голосование по выбором губернатора региона и депутата Думы Астраханской области, а также в органы местного самоуправления.а

Как сообщает областной избирком, в каждый из этих дней с 8.00 до 20.00 будут работать 580 избирательных участков.

По итогам первого дня голосования, по данным избиркома, свой гражданский долг уже выполнили 153 тысячи астраханцев.

Сегодня все участки также открыты для голосования. Помещения для голосования оборудованы всем необходимым, в том числе металлодетекторами и системами видеофиксации.