Бывшего министра спорта Дагестана обвиняют в убийстве

Бывший мэр Кизилюрта и бывший глава Минспорта Дагестана Магомед Магомедов обвиняется в убийстве, совершенном в 2006 году. Как передает ТАСС, об этом говорится в материалах дела.

Отмечается, что обвинение Магомедову было предъявлено в день задержания. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а, ж" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом и группой лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия).

Кроме этого, Магомедова обвиняют по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Магомедов с 2012 года занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана, а с 2021 года был главой Кизилюрта. Он был арестован в октябре 2023 года. Задержание произвели силовики из Москвы. Сообщалось, что дело связано с деятельностью на посту главы Минспорта, речь идет о многомиллионной растрате бюджетных средств.

В июле 2024 года СМИ сообщили, что Магомедова госпитализировали в Москве из СИЗО "Матросская тишина". Его обнаружили в камере "с повреждениями, характерными при попытке суицида".