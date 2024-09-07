07 Сентября 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

Православные отправились в крестный ход из Екатеринбурга в Верхотурье

Православные христиане из разных регионов России начали полный Симеоновский крестный ход — молитвенное шествие протяженностью в 370 километров завершится 25 сентября в Верхотурье. Впервые этим длинным путем верующие прошли 110 лет назад, перенеся мощи праведного Симеона из Николаевского храма в Крестовоздвиженский собор в Верхотурском Свято-Николаевском монастыре.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«В 2014 году, к столетию крестного хода, был проведен первый такой же ход из Екатеринбурга до Верхотурья. Путь по старому тракту составляет 370 километров — он длиннее, чем нынешняя дорога, потому что идет по тому пути, который существовал 110 лет назад, через Алапаевск. Мы проходим через села, храмы, исторические и духовные места, где шли наши предки. Этот крестный ход совершается раз в пять лет, а ежегодно мы идем половину этого пути, от Алапаевска до Верхотурья», — рассказал организатор возрожденного шествия Олег Морозов.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Симеоновский крестный ход пройдет в шестнадцатый раз с момента возрождения старинной традиции, по максимальному маршруту — в четвертый. Крестный ход организован по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины.

Одна из икон святой Екатерины из коллекции Андрея Симановского, представленная Фондом святой Екатерины на выставке ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

Старт третьего по продолжительности в России маршрута был дан в часовне святой Екатерины, где состоялась Божественная литургия, после которой верующие отправились в сложный путь. Им предстоит ежедневно проходить в среднем по 30 километров. В этом году особенностью маршрута станет посещение четырех храмов, освященных в честь святого благоверного князя Александра Невского.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Вместе с нами будут святая Екатерина, праведный Симеон и неотступно благоверный князь Александр Невский. Мы пройдем через четыре храма, два из которых только начали возрождаться, а храм в Алапаевске в этом году был построен и освящен», — отметил Олег Морозов.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Полностью маршрут пройдут около 70 человек, в том числе гости из Санкт-Петербурга, Башкирии и Алтая. Еще около 250 верующих присоединятся к молитвенному шествию по пути.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Завершится крестный ход 25 сентября у Крестовоздвиженского собора Верхотурья. В этот день там отметят праздник перенесения мощей святого праведного Симеона, небесного покровителя Урала и Сибири.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: крстеный ход, симеоновский, митрополит евгений, фонд святой екатерины


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