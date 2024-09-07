Самую высокую явку на выборах губернаторов зафиксировали в Курской области

Самая высокая явка избирателей на выборах губернаторов регионов зафиксирована в Курской и Кемеровской областях — она составляет более 45%. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

На выборах в законодательные органы в городе Севастополе явка составляет почти 40%, добавила она.

На довыборах в Госдуму самая высокая явка по итогам первого дня голосования отмечена в Брянской области — почти 25%.

В конце августа в Курской области, на территории которой продолжаются военные действия, стартовали досрочные выборы губернатора. В регионе действует режим КТО и чрезвычайной ситуации федерального характера. Тем не менее, эти факторы не стали причиной переноса выборов. По данным СМИ, членов избирательных комиссий обеспечивают комплектами бронезащиты.

В этом году единый день голосования состоится в России 8 сентября. В ряде регионов по решению избирательных комиссий голосование проходит в течение двух или трех дней, то есть с 6 или 7 сентября. Дистанционное электронное голосование доступно в 26 субъектах Российской Федерации. Граждане избирают руководителей регионов, депутатов законодательных собраний, городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, а также депутатов Госдумы по трем одномандатным округам. Всего будет проведено более четырех тысяч избирательных кампаний различного уровня.