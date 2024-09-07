СМИ: Зеленскому не удалось убедить союзников снять ограничения на удары по РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по России, сообщает Washington Post.

По информации издания, обращение Зеленского прозвучало на заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе США "Рамштайн".

Отмечается, что "главный военный сторонник Киева, США, не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности", пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Украина просит США разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России. Неназванный советник украинского президента утверждает, что использование этих ракет даст Киеву возможность удерживать часть территории Курской области, в связи с этим у Украины появится "рычаг давления для переговоров с Россией".