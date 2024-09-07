Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны

Экспертиза запретила к использованию сухпайки, которые фигурируют в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Лабораторные исследования показали, что индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в апреле провели обыски в квартире в Новой Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с сухпайками для армии. Трое фигурантов дела - топ-менеджмент АО "Грязинский пищевой комбинат" - были арестованы в том же месяце. Они подозреваются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.

26 июля стало известно о задержании экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и помещении его под арест. По информации следствия, генерал проходит по делу о коррупции. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.