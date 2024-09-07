В одном из районов Воронежской области объявили режим ЧС после детонации

На территории Острогожского района Воронежской области произошел пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация. Объявлен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Ночью в Острогожском районе был сбит украинский беспилотник. В результате его падения и возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.

По словам Гусева, ведется эвакуация жителей одного населенного пункта. Развернуты пункты временного размещения, там находятся несколько десятков человек.

По предварительной информации, пострадавших среди гражданских лиц нет, уточнил губернатор.

28 августа в Россошанском районе Воронежской области средства ПВО и РЭБ сбили дрон самолетного типа, из-за падения обломков начался пожар "вблизи взрывоопасных объектов". Было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов.

25 августа Гусев сообщил о том, что детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Разрешен въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы.