07 Сентября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Владислав Бакальчук сообщил, что Wildberries остановила строительство складов по всей России и СНГ

Строительство складских помещений для маркетплейса Wildberries остановлено: работы прекратились на всех объектах в России и СНГ. На этой неделе новое руководство Wildberries заблокировало перечисление средств, предназначенных строителям-подрядчикам.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Владислав Бакальчук.

«Заморожен реестр платежей на сумму 1 миллиард рублей. Без каких либо формальных причин и официальных объяснений – почему это было сделано. Соответственно, субподрядчики, не получив денег, остановили работы», - прокомментировали конфликт в «ВБ Девелопмент».

В компании также отметили, что продолжают переговорный процесс с представителями братьев Мирзоян, чтобы в кратчайшие сроки получить финансирование и возобновить строительные работы.

По информации Владислава Бакальчука, компания «ВБ Девелопмент» по заказу маркетплейса строит более 4 млн квадратных метров складских помещений (что составляет 4% от общего объема строительства в РФ) общей стоимостью более 120 млрд рублей. Из-за приостановки финансирования заморожены более 30 объектов по всей России от Владивостока до Калининграда. Из них 23 объекта должны были сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.

Также компания занимается строительством трех складов Wildberries в СНГ, включая логистический центр площадью 136 тыс. кв.м. на площадке «Великий камень» в Белоруссии. Работы на этих площадках также приостановлены.

«Братья Мирзоян после рейдерского захвата компании целенаправленно разрушают критически важную инфраструктуру Wildberries. На фоне катастрофической нехватки складских помещений, от которой страдают и продавцы, и покупатели маркетплейса, остановка строительства – чудовищная ошибка. Дефицит мест хранения вызовет рост затрат селлеров на приемку, увеличит время доставки товаров и падение доходов компании», - прокомментировал конфликт учредитель «ВБ Девелопмент» и сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук.

По информации Владислава Бакальчука, WildBerries, пункт выдачи заказов(2023)|Фото: Накануне.RU уже сейчас испытывает жесткий дефицит складских помещений и мезонинов (навесы над основными складами). На начало года возможности хранения составляли 595 миллионов товаров, тогда как сейчас эта цифра ниже почти на 10% - 535 млн товаров. Остановка строительства новых объектов приведет к катастрофическим последствиям как для бизнеса, так и для потребителей.

Справка. Компания «ВБ Девелопмент» основана в 2006 году (до 2019 года – ООО «АТОЛЛ»). Единственный учредитель со 100% акций – Владислав Сергеевич Бакальчук. Компания с 2019 года, после банкротства предыдущего подрядчика, выступает в роли основного поставщика строительных услуг для ООО «Вайлдберриз». ООО «ВБ Девелопмент» занимается строительством складов и мезонинов для Wildberries по себестоимости (при рыночной стоимости строительства 1 кв.м складских помещений в 60 тысяч рублей, «ВБ Девелопмент» укладывается в 35-40 тысяч рублей за квадратный метр).

Отметим, что в последние месяцы различная полускандальная информация относительно той или иной стороны деятельности "Вайлдберриз" появляется в публичной сфере с настораживающей регулярностью.

Пользователи- покупатели маркетплейса также отмечают различные нововведения, которые оценивают настороженно.

Теги: Wildberries. владислав бакальчук, строительство складов, ВБ Девелопмент, маркетплейс Вайлдберриз


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