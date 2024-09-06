В Константиновке "Искандером" уничтожили около 50 французских боевиков

В результате удара "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в Константиновке уничтожено около 50 французских боевиков, сообщают РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

"А в результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков", - говорится в сообщении.

Напомним также, что в результате высокоточного удара по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ потеряли порядка 500 человек, в том числе иностранных наемников.