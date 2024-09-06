Явка в первый день голосования в Астраханской области составила 21,5%

По данным областного астраханского избиркома 21,5% избирателей региона приняли участие в голосовании. Такие данные зафиксированы на 20.00 - время закрытия избирательных участков.

По данным областного избиркома, на 15 часов 6 сентября 2024 года в Астраханской области проголосовали более 90 тысяч человек, это 13,58 % от всех избирателей региона. 4,5 тысячи астраханцев отдали свой голос на дому.

Напомним, с 6 по 8 сентября в области работает 580 избирательных участков. За легитимностью проведения выборов следят более двух тысяч сотрудников центра по общественному наблюдению за выборами. Он развернулся в институте развития образования «Платформа».

В первый день голосования перед тем, как направиться во Дворец бракосочетания для заключения брака, Игорь и Анжелика Копицины проголосовали за будущего главу региона. Начало семейной жизни молодых людей символично совпало с днём выборов губернатора Астраханской области, сообщает региональная служба ЗАГС.

Также сегодня в числе первых проголосовавших были и другие молодые астраханцы.