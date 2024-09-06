Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства в своем рабочем кабинете сел за компьютер, сделал несколько кликов, совершив выбор.

"8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно", - отметил российский лидер.

В этом году единый день голосования состоится в России 8 сентября. В ряде регионов по решению избирательных комиссий голосование проходит в течение двух или трех дней, то есть с 6 или 7 сентября. Дистанционное электронное голосование доступно в 26 субъектах Российской Федерации. Граждане избирают руководителей регионов, депутатов законодательных собраний, городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, а также депутатов Госдумы по трем одномандатным округам. Всего будет проведено более четырех тысяч избирательных кампаний различного уровня.