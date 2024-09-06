06 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

СМИ сообщают о потере ВСУ около 500 специалистов в результате удара по учебному центру в Полтаве

В результате удара по учебному центру в Полтаве 3 сентября погибли и ранены около 500 специалистов, среди них наемники из Европы, сообщают РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

"В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов. Среди погибших и раненых военнослужащие ВСУ и нацгвардии - специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавшие украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны России, 3 сентября был нанесен высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ. Под руководством иностранных инструкторов в данном центре осуществлялась подготовка специалистов связи и РЭБ, а также операторов дронов, которые наносят удары по гражданским объектам в России

Ранее газета The Times назвала удар по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве "одним из самых страшных" с начала СВО. В публикации говорится, что минимум 40 человек погибли, более 200 получили ранения в результате "одного из самых мощных авиаударов".

А "Военная хроника" сообщила, что в результате удара по военному учебному центру в Полтаве погибли свыше 112 украинских военных, еще более 500 получили ранения.

"Один из самых результативных ударов "Искандером" с самого начала СВО", — говорится в материале.

Теги: полтава, всу, удар, тренировочный центр


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