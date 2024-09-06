Президент Астраханской ТПП и Генконсул Ирана в Астрахани обсудили подготовку к международному форуму

Подготовка ко II Астраханскому международному форуму «МТК „Север — Юг“ — новые горизонты продолжается.

Быстрый выход на премиальные рынки Ирана, Востока, Южной Азии, Восточной Африки и Индии» и участие в форуме представителей Ирана стала главной темой рабочей встречи президента Союза «Астраханская торгово-промышленная палата» Станислава Синченко с Генеральным консулом Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучекианом.

Как сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области, в ней также принял участие генеральный директор ООО «Нефтехимтранс», глава ГК «РусИранЭкспо» Александр Шаров, который является председателем Оргкомитета предстоящего форума. Он отметил, что основными темами мероприятия, которое состоится в Астрахани в ноябре текущего года, станет обсуждение транспортно-логистических маршрутов по МТК «Север — Юг» и стоимости грузоперевозок, финансовых схем движения трансграничных платежей и страхования грузов, участие в перевозках представителей стран Восточной и Южной Африки.

Генеральный консул Ирана в Астрахани отметил, что на территории Астраханской области развиваются компании, учредителями которых являются граждане его страны. Ярким примером этого является ПАО «Астраханский порт» — одно из крупнейших предприятий портового комплекса региона. На его пирсах идёт погрузка и разгрузка зерна, металла и пиломатериалов. Пропускная способность порта — более 1,5 миллиона тонн грузов в год.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия между представителями бизнеса Астраханской области и Исламской Республики Иран.

«Мы заинтересованы в укреплении астраханско-иранского взаимодействия и уверены, что установленные на сегодняшний день связи будут только укрепляться», — подчеркнул Станислав Синченко.