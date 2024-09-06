06 Сентября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астрахани начинает работу Международный клуб дружбы

Завершил свою работу Молодёжный образовательный форум «БерегА», который объединил в Астрахани свыше 400 делегатов из разных регионов России, а также гостей из стран Прикаспия, Беларуси и Узбекистана.

Важным событием форума стало открытие в Астрахани Международного клуба дружбы. На торжественной церемонии присутствовали участники международной смены молодых лидеров из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана, Беларуси и Узбекистана, принимавшие участие в работе форума «БерегА». На площадке молодёжного центра «Коса», где прошло мероприятие, была развёрнута выставка национально-культурных обществ Астраханской области.

Обращаясь к присутствующим, заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи» Виктория Павлова отметила, что идея создания постоянно функционирующего клуба дружбы родилась в марте этого года в Сочи, где участники фестиваля, в том числе астраханцы, знакомились с культурой разных стран, проводили совместные мероприятия в рамках программы культурного шефства.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Целью нового общественного объединения является развитие международного молодежного сотрудничества. Клуб будет работать по направлениям «Предпринимательство», «Медиа», «Региональная специфика», «Гражданская активность» и «Сообщества». Члены клуба планируют участвовать в совместных культурных, образовательных, спортивных программах и социальных проектах, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Координатором работы Международного клуба дружбы станет проектный офис «Международное молодежное сотрудничество». Предполагается, что в его состав войдут представители исполнительных органов в сфере молодежной, международной, информационной политики, образования и культуры.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Участники международной смены лидеров стран Прикаспия презентовали на мероприятии проект позиционирования Каспийского региона как территории для развития и возможностей молодёжи. Они также представили свой вариант эмблемы Международного клуба дружбы.

Теги: международный клуб дружбы, форум берега, молодежный центр коса


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