В Астраханском медуниверситете будут учиться студенты из 50 стран мира

В новом учебном году в Астраханском государственном медицинском университете уже выразили желание учиться свыше 500 граждан более чем из 50 государств. Причем, эта цифра не окончательная: приёмная компания для иностранных абитуриентов в ординатуру и на подготовительное отделение продолжается, торжественная церемония посвящения в первокурсники состоится в ноябре.

Как и прежде, много поступающих из прикаспийских государств. В этом году значительно увеличилось количество абитуриентов из Туркменистана. Впервые в Астрахань учиться на врачебные специальности приедут студенты из Эквадора, Грузии и Коморских островов.

Показателем популярности университета является то, что за качественным медицинским образованием в Астрахань из Марокко, Палестины, Объединённых Арабских Эмиратов приезжают уже дети выпускников прошлых лет.

«Астрахань для меня — вторая родина, шесть лет я провел в alma mater на студенческой скамье, а недавно окончил ординатуру по специальности „Травматология и ортопедия“», — говорит Зин Эль Абдин Юссеф из Марокко.

Напомним, что в 2024 году Астраханский ГМУ успешно прошёл международную и профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ высшего образования: «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология». Им был присвоен рейтинг «4 звезды» и знак отличия EXCELLENT QUALITY, который свидетельствует о высокой оценке уровня и качества аккредитованных образовательных программ Астраханского ГМУ, их соответствии требованиям международных и профессиональных стандартов, потребностям рынка труда.

Помимо учебы иностранные студенты активно учувствуют во внутривузовских мероприятиях различного формата: от песенных конкурсов до театральных постановок. Для них, а также для слушателей подготовительного отделения ежегодно проводится неделя русского языка с различными викторинами, играми и конкурсами.