Свердловчанам запретили курить в парках и на остановках

В Свердловской области ввели закон, согласно которому курение в парках и на остановках теперь запрещено. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации региона. В нем сказано, что ограничения вступают в силу через 30 дней со дня опубликования, а именно - 6 сентября.

Штраф за курение составит от 500 до 1,5 тыс. рублей в общественных местах и от 2 тыс. до 3 тыс. на детских площадках. С сегодняшнего дня свердловчанам запрещено курить:

на расположенных вне территории автовокзала остановочных пунктах движения автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них;

в подземных и крытых надземных пешеходных переходах;

в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами;

на парковках общего пользования на открытом воздухе;

в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещения рынков, нестационарные торговые объекты;

в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов помещения, занятые органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории региона.

Ранее мы писали, что инициатором законопроекта выступил молодежный парламент Свердловской области.