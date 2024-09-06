Уголовное дело возбуждено против Монеточки*

В отношении Елизаветы Гырдымовой*, более известной как певица Монеточка*, возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Монеточке* грозит до двух лет лишения свободы в случае ее возвращения в Россию.

Ранее певицу дважды штрафовали за отсутствие обязательной маркировки в соцсетях.

Девушка уехала из России после начала СВО. В январе 2023 года Минюст обновил список иностранных агентов, включив в него Гырдымову*. До этого певица выступила с концертом в Литве, где с флагом участников белорусских протестов прокричала в микрофон нацистский лозунг.

*признана иноагентом