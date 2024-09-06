Азербайджан не присоединится к санкциям против России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Италии, сообщил, что возглавляемая им страна не будет присоединяться к санкциям против России.

"Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", - приводит "Интерфакс" заявление Алиева, сделанное во время ответов на вопросы модератора Международного форума Черноббио (Италия).

Алиев полагает, что Азербайджан может сыграть определенную роль в процессе урегулирования украинского кризиса с учетом прагматичности отношений с двумя странами.