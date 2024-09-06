Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передано в прокуратуру

Главное военное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

При этом защита настаивает на прекращении дела либо на дополнительном расследовании. Об этом сообщил ТАСС адвокат Попова Сергей Буйновский. По его словам, причастность генерала к мошенничеству не доказана.

Также адвокат заявил, что следствие отклонило все заявленные защитой ходатайства, в том числе о допросе как начальников Попова, так и его сослуживцев, которые смогли бы подтвердить его невиновность.

Ранее сообщалось, что защитник экс-командующего 58-й армией Ивана Попова требует вызвать на допрос в качестве свидетеля, который может подтвердить невиновность его подзащитного, начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Сканы обращения старшему следователю по ОВД ГВСУ СКР опубликовал обозреватель Юрий Подоляка.

Попов был арестован в мае 2024 года. 15 июля суд перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.