06 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В Тюменской области формируется очередной груз гуманитарной помощи для жителей Курской области

В Тюменской области формируется очередной груз гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Отправка от пункта сбора, организованного на базе Регионального центра "Семья" в Тюмени, планируется на следующей неделе. Груз будет доставлен в пункты временного размещения, которые развернуты в Курской области.

Начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов Департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова сообщила, что в Тюменскую область прибывало 29 человек, основная масса — из Курской области, несколько человек из Брянской и Белгородской областей.

"На данный момент их 26, потому что три человека вернулись в Курскую область. На сегодня в пункте временного размещения региона размещен один человек", - отметила она.

В регионе действуют следующие пункты приема гуманитарной помощи: региональный центр "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14А, ул. Ермака, 1А, ул. Амурская, 150), волонтерский центр Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" (ул. Максима Горького, 66, (около ТЦ "Гудвин"), Штаб общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36/3), в муниципалитетах — комплексные центры социального обслуживания населения.

Что необходимо: бытовая техника, постельное белье, вещи, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения.

В конце августа региональное отделение партии "Единая Россия" отправила курянам третью машину с гуманитарным грузом. Также к помощи присоединились жители муниципалитетов региона.

Теги: гуманитарная помощь, Курская область


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