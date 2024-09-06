На Среднем Урале вторые сутки ищут пропавшего 10-летнего ребенка

На Среднем Урале пропал ребенок. Его ищут уже вторые сутки.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Свердловской области, разыскивается 10-летний Сергей Б. Мальчик пропал в селе Горбуновское Талицкого городского округа. Его местонахождение неизвестно с 5 сентября.

Приметы ребенка: рост 120 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы. Был одет: красно-синяя ветровка, темно-синие джинсы, черные туфли и синяя шапка.

Всех, кому известно, где может находиться мальчик, просят сообщить по телефону "горячей линии": 8-800-700-54-52. Также можно передать информацию по номеру 112. Кроме этого, поисковикам нужна помощь добровольцев.