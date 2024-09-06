Участники молодежного форума "БерегА" встретились с астраханскими участниками СВО

Сотрудник спецподразделения Управления Росгвардии по Астраханской области Сергей В. и боец Минобороны РФ Владимир С. приняли участие в патриотическом проекте «Твой герой». Со школьниками и студентами они обсудили вопросы патриотического воспитания, рассказали о необходимости прохождения срочной службы, поделились боевыми историями.

Организатором мероприятия выступило агентство по делам молодёжи Астраханской области, модератором площадки — заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров.

«Росгвардия большое внимание уделяет военно-патриотическому воспитанию. Еженедельно мы организуем мероприятия для воспитанников подшефных движений, учеников и студентов. Уверен, в регионе растёт поколение настоящих патриотов», — отметил Сергей В.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.РФ или по телефону: 8-8512-22-70-18.



Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.