Губернатор Астраханской области пообщался с наблюдателями в Центре общественного наблюдения за выборами

Сегодня, 6 сентября, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил Центр общественного наблюдения, пообщался с наблюдателями и оценил, как проходит избирательная кампания.

В ходе трехдневного голосования в регионе на 567 избирательных участках пройдет 124 избирательных процесса. Астраханцы выбирают губернатора, депутатов муниципального уровня, а также одного областного парламентария на освободившееся место в 13-м избирательном округе.

«Надеюсь, выборы пройдут спокойно и астраханцы выберут достойных кандидатов на всех уровнях власти», – отметил Игорь Бабушкин.

Также глава региона подчеркнул важность участия в голосовании за введение платы за пользование природными ресурсами, так называемого Экосбора.

«Только в прошлом году наш регион посетило почти 1 млн 400 тысяч туристов. Пик приходится на весну – к нам съезжаются тысячи любителей рыбалки. Мы всегда рады гостям, но нас беспокоит возрастающая нагрузка на экологию. Именно поэтому инициатива по введению Экосбора – давно назревшая необходимость. Плата за пользование природными ресурсами позволит туристам финансово поучаствовать в восстановлении естественных запасов. Итоги народного голосования подведем 11 сентября», – сообщил глава региона.