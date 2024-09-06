06 Сентября 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области пообщался с наблюдателями в Центре общественного наблюдения за выборами

Сегодня, 6 сентября, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил Центр общественного наблюдения, пообщался с наблюдателями и оценил, как проходит избирательная кампания.

В ходе трехдневного голосования в регионе на 567 избирательных участках пройдет 124 избирательных процесса. Астраханцы выбирают губернатора, депутатов муниципального уровня, а также одного областного парламентария на освободившееся место в 13-м избирательном округе.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Надеюсь, выборы пройдут спокойно и астраханцы выберут достойных кандидатов на всех уровнях власти», – отметил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также глава региона подчеркнул важность участия в голосовании за введение платы за пользование природными ресурсами, так называемого Экосбора.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Только в прошлом году наш регион посетило почти 1 млн 400 тысяч туристов. Пик приходится на весну – к нам съезжаются тысячи любителей рыбалки. Мы всегда рады гостям, но нас беспокоит возрастающая нагрузка на экологию. Именно поэтому инициатива по введению Экосбора – давно назревшая необходимость. Плата за пользование природными ресурсами позволит туристам финансово поучаствовать в восстановлении естественных запасов. Итоги народного голосования подведем 11 сентября», – сообщил глава региона.

Теги: игорь бабушкин, центр общественного наблюдения, выборы , трехдневное голосование


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