8 сентября в Тюменской области пройдет 40 муниципальных избирательных кампаний

8 сентября в Тюменской области пройдет 40 муниципальных избирательных кампаний, в том числе – по выборам городской думы Ялуторовска и думы Голышмановского городского округа, а также дум в 12 сельских поселениях Тюменского района, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Также предстоит избрать одного депутата думы Тобольска, а также 25 депутатов дум сельских поселений в 12 районах Тюменской области.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин в программе "Час Тюмени" на радио "Вести FM" рассказал, как пройдет в регионе единый день голосования 8 сентября:

В целом по Тюменской области для участия в муниципальных выборах зарегистрирован 451 кандидат, в том числе – три участника специальной военной операции. Голосование пройдет один день на 113 избирательных участках в Тюменской области. Избирательные участки откроются в 8.00 и закроются в 20.00 по местному времени;

Дистанционного электронного голосования в регионе не предусмотрено, КОИБы использоваться не будут. В участковых избирательных комиссиях зарегистрированы 202 наблюдателя, в том числе 77 – от кандидатов и 120 – от политических партий;

На всех избирательных участках будет работать система видеофиксации. Видеозаписи будут храниться в течение трех месяцев. Для обеспечения безопасности на избирательных участках будут приняты все необходимые меры, правоохранительные органы и подразделения МЧС РФ в единый день голосования будут нести службу в усиленном режиме;

В списки избирателей в Тюменской области включены 97 617 человек. Молодые жители региона, впервые участвующие в голосовании, получат дипломы или памятные сувениры