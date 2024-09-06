Первый этап комплексного благоустройства Астрахани завершается

Работы, инициированные в июле губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, будут идти до конца следующей недели. Первыми преобразили общественные территории и здания по ул. Аэропортовское шоссе, Боевая, Адмиралтейская, Фиолетова, Ленина, Эспланадная. Ход работ глава региона держит на личном контроле, и сегодня он провёл очередное совещание по этому вопросу.

Исполняющий полномочия главы города Астрахани Назар Кучерук сообщил, что, в дополнение к ранее выполненным поручениям губернатора, специалисты завершили ямочный ремонт Аэропортовского моста через реку Царев, восстановили отбойники и бордюрный камень. От аэропорта до Нового моста установили новые остановки. Также рабочие провели косметический ремонт стелы «Советский район», заменили на ней выгоревшую инфографику.

Также рабочие привели в порядок фасады ряда многоквартирных и частных жилых домов по улице Боевая и Куйбышева. На Коммерческом мосту установили новую подсветку. Заменили лампы освещения на Новом мосту. Кроме того, на всех улицах, где сейчас идёт преображение, демонтируют незаконные вывески и рекламные конструкции.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил профильным ведомствам разработать концепцию комплексного благоустройства других территорий Астрахани. Он подчеркнул, что в дорожной карте необходимо чётко прописать планы-графики выполнения работ, сроки и источники финансирования.