06 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Telegram заверил, что чаты в мессенджере остались приватными

Мессенджер Telegram прокомментировал обновление страницы с вопросами касаемо модерации приватных чатов.

"Приватные чаты также остаются приватными... Изменения в FAQ прояснили, как сообщать о нарушениях", - говорится в заявлении мессенджера в соцсети X.

Как сообщалось, Telegram изменил политику безопасности после задержания во Франции его сооснователя Павла Дурова. В разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера ранее говорилось, что приватные и групповые чаты защищены от запросов на модерацию. Теперь там сообщается, что "во всех приложениях Telegram есть кнопка "пожаловаться", которая "позволяет сообщать о незаконном контенте нашим модераторам".

Упоминание о том, что чаты в Telegram являются приватными для их участников и администрация не обрабатывает связанные с ними запросы, осталось только в пункте об авторских правах.

"Как и предсказывал, Telegram будет смещаться в сторону модерации, уже проводимой западными соцсетями. Или иначе Дурову придется сидеть в тюрьме", — прокомментировал нововведения российский публицист, автор телеграм-канала "Толкователь" Павел Пряников.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал первый после задержания пост. По его словам, утверждения в некоторых средствах массовой информации о том, что Telegram является каким-то анархическим раем, "абсолютно неверны". "Мы ежедневно удаляем миллионы вредоносных сообщений и каналов", — отметил Дуров. По сути, он выразил готовность сотрудничать с властями по всему миру в плане модерации нелегального контента, однако дал понять, что ключи шифрования предоставлять никому не собирается, а в случае чрезмерного давления "Телеграм" будет уходить с рынков.

Теги: Telegram, приватность, чаты


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