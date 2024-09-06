06 Сентября 2024
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Фото: Пресс-служба Администрация Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга поблагодарил уральских меценатов в День благотворительности 

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил уральских меценатов с Днем благотворительности, который отмечается по всему миру 5 сентября. В своем обращении он указал на важность совместной работы бизнеса и государства.

«Не на словах, а на деле. Именно так можно охарактеризовать людей, объединившихся под именем небесной покровительницы нашего города — святой Екатерины. Это промышленники и бизнесмены, которые ежедневно участвуют в развитии города и его инфраструктуры, возрождают российскую культуру и духовные ценности, помогают тем, кто остался один на один со своей бедой", - отметил Алексей Орлов.

Алексей Орлов и Александр Андреев в парке культуры и отдыха "Парк имени Энгельса" в Екатеринубрге(2023)|Фото: Накануне.RU

Он также подчеркнул, что в год 300-летия столицы Урала Фонд святой Екатерины стал главным партнером в организации празднования Дня города, передал жителям новый детский медицинский центр и современный зеленый парк.

Фонд Святой Екатерины на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

"И я знаю, что впереди еще много серьезных и значимых проектов, призванных сделать Екатеринбург более комфортным, безопасным и привлекательным. В День благотворительности хочу сказать спасибо каждому, кто несет добро и милосердие в этот мир, кто своими поступками доказывает, что человеческие сердца всегда готовы делиться своими теплом и любовью", — сказал глава города.

Теги: глава екатеринбурга, день благотворительности, меценаты, фонд святой Екатерины


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