Глава Екатеринбурга поблагодарил уральских меценатов в День благотворительности

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил уральских меценатов с Днем благотворительности, который отмечается по всему миру 5 сентября. В своем обращении он указал на важность совместной работы бизнеса и государства.

«Не на словах, а на деле. Именно так можно охарактеризовать людей, объединившихся под именем небесной покровительницы нашего города — святой Екатерины. Это промышленники и бизнесмены, которые ежедневно участвуют в развитии города и его инфраструктуры, возрождают российскую культуру и духовные ценности, помогают тем, кто остался один на один со своей бедой", - отметил Алексей Орлов.

Он также подчеркнул, что в год 300-летия столицы Урала Фонд святой Екатерины стал главным партнером в организации празднования Дня города, передал жителям новый детский медицинский центр и современный зеленый парк.

"И я знаю, что впереди еще много серьезных и значимых проектов, призванных сделать Екатеринбург более комфортным, безопасным и привлекательным. В День благотворительности хочу сказать спасибо каждому, кто несет добро и милосердие в этот мир, кто своими поступками доказывает, что человеческие сердца всегда готовы делиться своими теплом и любовью", — сказал глава города.