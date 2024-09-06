В Сургутском районе открыли уже 11-ую "Точку роста"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что в муниципалитете открыли уже 11-ую "Точку роста". Инновационный центр на базе Локосовской школы заработал сегодня.

"Оснастили учебное пространство на 875 тыс. руб. Закупили школьные микроскопы "Эврика", по паре цифровых предметных лабораторий – по биологии, химии и физике, ноутбуки. Средства на оборудование выделены в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". За счет бюджета Сургутского района в фирменном стиле "Точек роста" оформили классы химии и физики. На эти цели потратили 120 тыс. руб.", - написал Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

Напомним, первая "Точка роста" появилась в муниципалитете в 2020. Сегодня их 11. Они работают в Русскинской, Высоком Мысе, Нижнесортымском, Ляминой, Угуте, Ульт-Ягуне, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном, Русскинской и теперь – в Локосово.

"На оформление всех помещений из районной казны были направлены около 2,1 млн руб. Есть и первые результаты работы школьников в центрах. При прохождении итоговой аттестации районные одиннадцатиклассники вышли на второе место в Югре по физике. Всего по учебным предметам в "Точках роста" Сургутского района занимается 4,3 тысяч школьников", - сообщил Андрей Трубецкой.