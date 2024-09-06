Супруга Стрелкова опровергла информацию о его отправке в зону СВО

Супруга бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) опровергла информацию о том, что он выходит из колонии и отправляется на СВО.

"Как русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству,- написала Мирослава Регинская в своем телеграм-канале. - Но, подчеркиваю, никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его "экстремистская" статья не предполагает такой возможности".

Ранее SHOT сообщил, что Стрелков из колонии и отправляется в зону СВО. Якобы адвокатам экс-министра обороны ДНР удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств, и в итоге ему заменили лишение свободы на службу в зоне спецоперации.

В июле Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. В январе его приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Экс-министр ДНР вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.