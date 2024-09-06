Виталий Хоценко позитивно оценил благоустройство Парка Победы в селе Иртыш

В рамках инициированной Президентом Владимиром Путиным федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Черлакском районе Омской области в течение нескольких лет создали новые общественные пространства, места отдыха и проведения культурных мероприятий.

Парковая зона в самом центре села Иртыш названа в честь Великой Победы. Общественное пространство сформировано у церкви им. Святого Архистратига Михаила, построенной в историческом месте на средства местных жителей.



В парке располагается мемориальный комплекс воинам села Иртыш, погибшим в боях Великой Отечественной войны, увековечена память земляка, Героя Советского Союза, генерала армии Александра Алтунина, установлен бюст Валентины Бархатовой, в честь знаменитой женщины-танкиста названа улица в селе, откуда она добровольцем отправилась на фронт.

На средства местного бюджета в парковой зоне установлены памятник труженикам тыла и участникам СВО.

В рамках благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" организованы пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, и газоны, прижились более 100 видов зеленых насаждений, установлены фонтан, беседка, парковые фонари, малые архитектурные формы.

Кроме того, в Иртыше сумели благоустроить еще ряд территорий в центре села, используя наряду с программой благоустройства "ФКГС" возможности и других федеральных проектов: «Жилье и городская среда», «Демография» и «Спорт– норма жизни». В итоге рядом с парком Победы возникли современно оборудованные общественные территории: детская и спортивно-игровая площадка. Местным властям удалось сделать ухоженным и привлекательным центр села, а жители поддерживают порядок на облагороженных пространствах.

По результатам конкурсного отбора муниципалитетов на субсидии в 2025 году для реализации проектов обустройства общественных территорий предусмотрено выделение 5 млн рублей на третий этап благоустройства территории Парка Победы в р.п. Черлак. Запланированы работы по ремонту мемориального комплекса к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Правительства Омской области.