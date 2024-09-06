МО России: ВСУ на Курском направлении потеряли 10,4 тысячи солдат

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,4 военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установок реактивных систем залпового огня", - сообщает российское военное ведомство.

В Минобороны России привели общие данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.



