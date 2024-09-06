Кремль "с пониманием" отнесся к исключению Киргизией талибов* из списка террористов

Россия «с пониманием» относится к решению Бишкека исключить талибов* из перечня террористических организаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану, - отметил представитель Кремля. - Соседям очень важно выстраивать отношения с де-факто властью".

По словам Пескова, без этого нельзя выстраивать никакие контакты, передает ТАСС.

В мае Министерство иностранных дел и Министерство юстиции доложили президенту России о том, что движение Талибан* можно исключать из списка запрещенных. Владимир Путин заявлял, что "надо как-то выстраивать отношения с талибами*, они — действующая власть [в Афганистане]".

*Талибан, талибы – террористическая организация, запрещена в России